El look "sporty" que Rocío Rial eligió para asistir al casamiento de su papá Jorge y Romina Pereiro no pasó desapercibido, a tal punto que el propio conductor se refirió al tema en Intrusos: "La Chini es particular, ella tiene su estilo. Es rebelde, va así, con los pantalones Adidas".

Sin embargo, la crítica que logró enojar a Rial fue la que hizo Yanina Latorre en Polino Auténtico, el ciclo radial que conduce Marcelo Polino en Radio Mitre: "No importa que sea tendencia, no vas de jogging al casamiento de tu papá", analizó.

Yanina Latorre en Polino Auténtico: "No importa que sea tendencia, no vas de jogging al casamiento de tu papá". G-plus

Fue entonces que el presentador acudió a Twitter para responderle: "Espero con ansias el debut de tu hija en el Bailando. Picnic en puerta", escribió en la red, en referencia a la incorporación de Lola Latorre al programa de Marcelo Tinelli.

A raíz de sus dichos, la panelista de Los Ángeles de la Mañana comenzó a responder varios comentarios de los usuarios, con filosos dardos hacia Jorge. Y uno especial fue para él: "Por más que te disfraces, seguis siendo lo mismo de siempre, jajajajajajaja".

Jorge Rial en Twitter: "Espero con ansias el debut de tu hija en el Bailando. Picnic en puerta". G-plus

"No me meti con la hija. Dije que no estaba vestida acorde al avento. Como Rial sienta gente en su programa a hablar de looks. Es de temer este hombre. Todos le temen, algún día voy a contar lo que dicen de él cuando apagan los micrófonos", agregó Yanina, sin filtro.

Por último, el papá de Rocío recogió el guante de un seguidor que hizo una captura del ida y vuelta, y dio por finalizado el tema con un poco de humor: "Se me escapó", escribió, con un emoji de una carita riéndose hasta las lágrimas.

¡Tremendo!

Fotos: Capturas de Twitter.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!