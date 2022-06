Jorge Rial y Romina Pereiro ya firmaron el divorcio: "Era necesario por nuestro bienestar mental"

Luego de que se conociera que se separó de Romina Pereiro y después de los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Josefina Pouso, el periodista confirmó que oficializó la ruptura con la nutricionista al firmar los papeles de divorcio.

Así lo contó el propio conductor en una nota que le dio a LAM: “Recién me mansajeé con Romi y me dijo que ya algunos lo sabían. Efectivamente y lamentablemente, firmamos los papeles de divorcio oficialmente”, comenzó diciendo.

“Esto lo digo con pena, no lo digo con alegría y ella también. Esto es feo, pero no significa nada. Esto es un divorcio y no se sabe qué va a pasar en un futuro, pero era necesario por nuestro bienestar mental, por los medios y por todo, ya está, se firmó. Aprovecho para decirlo porque recién hablamos y me dijo ‘che, algunos ya me llamaron’ y la verdad es que a mí no me había llamado nadie”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo, muchas ganas de comunicarlo, no tenía. Es más, me voy de viaje esta noche y dije ‘aprovecho y zafo hasta el lunes’, pero bueno, ya está. Viniste con la noticia y que voy a hacer, ¿voy a negarlo? Es verdad, firmamos los papeles de divorcio y creo que ya entró en el Juzgado, así que hay que esperar a que el Juzgado lo firme. Lamentablemente, es así”.