Jorge Rial y Romina Pereiro ya están divorciados: "Todo acordado y firmado"

El divorcio de Jorge Rial y Romina Pereiro quedó consumado en las últimas horas, tras haber blanqueado su separación en marzo.

"Hoy firmaron el divorcio", anunció Ángel de Brito en Twitter con una foto de la boda del periodista y la nutricionista.

Luego, el conductor de LAM aclaró que no hubo mayores conflictos durante el acto de la disolución del vínculo: "Todo acordado y rubricado".

De esta manera, Jorge Rial y Romina Pereiro apenas superaron los dos años como matrimonio, luego de otro par de años en pareja.

LA VIDA DE JORGE RIAL Y ROMINA PEREIRO COMO SOLTEROS

Mientras que Jorge Rial fue noticia por su romántico encuentro en Madrid con Josefina Pouso, la semana pasada había explotado el rumor de que Romina Pereiro también había rehecho su vida sentimental con un empresario.

Aunque en una nota con LAM la nutricionista negó el rumor que había lanzado Fernando Piaggio: "De verdad, no conozco empresarios y no estoy de novia ni conociendo a nadie porque no me da la energía en este momento. Más adelante, quizás sí, uno nunca sabe. Cerrar una historia no es fácil, desarmar una familia tampoco; y es como que todo es paso a paso".