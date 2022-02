Jorge Rial y Romina Pereiro, otra vez rumores de separación: él viajó solo a Miami, donde vive Loly Antoniale

Días después, Romina Pereiro también desmintió la crisis : "Nada que ver", le dijo entonces la nutricionista al periodista Juan Etchegoyen. " Todo el tiempo dicen eso. Pero ya me cansé de salir a aclarar ", agregó Pereiro.

El portal, además, especula con un posible reencuentro de Rial con Loly Antoniale , su ex pareja, afincada hace años en Miami.

"Infidentes que nunca faltan contaron a DiarioShow.com. que el periodista estaría separado de Pereiro, aunque por el momento no se sabe en qué términos", dijo el portal este miércoles.

"Curiosamente, el periodista eligió hacer su retiro de soltero o duelo por la separación en la misma ciudad en la que vive Loly Antoniale desde hace años", agregó Diario Show.

En las últimas horas, Rial posteó en su cuenta de Instagram sus paseos por Miami mientras que Romina subió imágenes jugando con su perra en la casa familiar de Colegiales.

MORE RIAL Y LOLY ANTONIALE, DULCES MENSAJES POR INSTAGRAM

Hace poco, Loly Antoniale sorprendió al protagonizar un tierno ida y vuelta con More Rial, la hija de Jorge Rial.

Luego de que More contara que no hablaba hace un montón con Loly, haciendo hincapié en que no estaban peleadas, se dedicaron tiernos mensajes en la red social.

Loly posteó una foto muy linda desde la playa y More le contestó re buena onda: "Más linda". Al leer el comentario de la hija de Jorge, la modelo le respondió con la misma ternura: "Bebita", cerró junto al emoji de corazón.