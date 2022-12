A Jorge Rial le preguntaron si Mariana Antoniale fue el gran amor de su vida y sorprendió con su respuesta

A mediados de año, Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro, nutricionista con la que se había casado en abril de 2019.

Soltero, el conductor le dio una nota a LAM y fue categórico cuando le preguntaron por Mariana "La Niña Loly" Antoniale. En 2014 la historia de amor llegó conflictivamente a su final, tras un intenso romance.

"¿Por qué todos siempre dicen que la Niña Loly fue el amor de tu vida? Vos, página cerrada. Pero ¿por qué creés que la gente dice que el gran amor de Rial fue la Niña Loly?", le consultó sin filtros el cronista de Ángel de Brito a Jorge.

Con contundencia, Rial respondió, y sorprendió con su declaración: "No lo sé, porque no lo fue. No fue el gran amor de mi vida. A la gente le gustaba la pareja"

“Los amores de tu vida son los que terminas de concretar. Lo fue mi primera mujer, más allá de todo, Silvia (D'Auro). Y Romina. Porque los terminé de concretar", continuó.

"Tal vez hubo otro en el medio, que tal vez fue un gran amor. Pero ¿qué es esa calificación de gran amor?", concluyó Jorge Rial, negando por completo que su relación de pareja con Mariana Antoniale haya sido la más importante de su vida.

CÓMO REACCIONARÍA RIAL SI ROMINA PEREIRO VUELVE A ESTAR EN PAREJA

En ese marco personal, y a medio año de separarse de Romina Pereiro, el notero de LAM le preguntó a Rial: "Si a Romina la vez con alguien, ¿te ponés feliz por ella?".

Y el conductor de Argenzuela contestó con un brutal sincericidio: "No sé si me voy a poner feliz. Tampoco voy a ser el hipócrita que dice 'bien, está con otro, que sean felices'".

"No sé qué me va a pasar. Como tampoco sé qué le va a pasar a ella cuando me vea con otra. Pero algo va a pasar, porque hubo mucho amor en el medio", apuntó.

"Si me pongo feliz soy un hipócrita. Nadie se pone feliz. En todo caso será un golpe que tendré que asumir. Y creo que sería el dato definitivo para saber que se terminó", afirmó Rial, sincero.