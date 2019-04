Dueños de lenguas filosas, Jorge Rial y Yanina Latorre son los protagonistas de una feroz pelea mediática luego de que ella criticara el look de Rocío Rial para la boda de su padre y el conductor asegurara que esperaba con ansias el debut de Lola Latorre en el Bailando.

En medio del fuerte ida y vuelta con Jorge, Yanina había asegurado en Los Ángeles de la Mañana: “Estoy siendo amenazada por Rial… Es un cagón, como siempre. Me parece de cag... que un tipo de 60 años amenace a una chica de 18 años que no conoce. De mi hija pueden decir lo que quieran, que es linda, fea, narigona, que se opere. No quiero que amenacen”.

Rial: "Yanina critica a los demás y cuando vos la criticás se pone en víctima y dice que la amenazás. Critica todo la contadora frustrada. Dice que la tengo amenazada" G-plus

Tras escucharla, Rial hizo una transmisión en vivo a través de Instagram y la criticó duramente: “Yanina critica a los demás y cuando vos la criticás se pone en víctima y dice que la amenazás. Critica todo la contadora frustrada. Dice que la tengo amenazada porque dije iba a empezar su hija en el Bailando y vamos a estar todos esperándola para hacer un picnic”.

El conductor aseguró que llevará a la Justicia a Latorre: “Lo que le digo ahora es que sería bueno que vaya a la Justicia si la estoy amenazando como ella dice. Que diga cómo, por qué medios y cuáles son las amenazas. Yo la voy a invitar a que vaya personalmente, voy a iniciar una causa así muestra todaaaas las amenazas... espero que las tenga, sino va a tener un problema de calumnias e injurias”.

Desde LAM, Yanina salió al cruce con todo. Primero, se refirió al apodo de “contadora frustrada”: “Igual que él, que es un periodista de actualidad frustrado. Él quiso hacerlo en un momento, tuvo un muy buen programa en La Red y siguió hablando de chismes. Yo critico, vos criticás… Él critica bastante más fuerte porque tiene más espalda y por eso hace estas cosas. No dije que me amenazaba como para ir a la Justicia. Que me lleve así nos vemos”.

Yanina: "Jorgito, soy de tu escuela. Vos criticás a todo el mundo y de esto vivimos macho, hay que hacerse cargo. Yo me hago cargo de lo que hago" G-plus

Sorpresivamente, la panelista de Ángel de Brito elogió a Rial en medio de su descargo: “Tengo un tema de amor y odio con Rial. Él fue el primero en ofrecerme ir a la televisión pero en su momento yo no me animé. Siempre digo que para mí Rial es el mejor en lo que hace, por ahí ahora está en un debacle, no estaría midiendo y tendría que pensar en una renovación. Nos detestamos mutuamente pero asumir que para mí él es el mejor, nadie te mira y te pregunta como él. Es espectacular en lo que hace”.

Pero luego volvió a la carga: “Lo que pasa es que tiene esas cosas, como cuando le dijo a Marianela Mirra que la iba a pasar con un camión por encima. El otro día dijo 'me voy a hacer un picnic', me está queriendo decir que está esperando a que baile para reventarla. Si hace un papelón, matala, pero no me estés avisando porque te da amenaza. Es lo que dijo ayer”.

Y cerró a pura ironía. “Debo ser muy importante para él para que a la tarde, en sus ratos libres, preparando su mega programa con Mario Pergolini que le midió 1,9, hable de mí en un vivo. Evidentemente le debe joder lo que digo. Jorgito, soy de tu escuela. La contadora frustrada, la cuatro de copas, la que critica a todo el mundo. Vos criticás a todo el mundo y de esto vivimos macho, hay que hacerse cargo. Yo me hago cargo de lo que hago”.