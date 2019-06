El sábado se produjo la muerte de Beatriz Salomón a los 65 años, víctima de un cáncer de colon, y con el correr de las horas en las redes sociales se apuntó contra quienes "la Turca" enfrentó en vida en Tribunales, tras el escándalo mediático protagonizado por su exesposo, Alberto Ferriols.

Con Jorge Rial como blanco principal, se señaló al conductor como responsable de la enorme depresión que tuvo la querida actriz, producto de la famosa cámara oculta al médico emitida por el ciclo Punto.doc, y su exposición en TV en vivo en Intrusos en la noche.

Ausente el lunes feriado y de regreso el día martes, Jorge se tomó la primera parte de Intrusos para hacer un fuerte descargo al respecto.

Sus principales frases:

“Me quiero tomar un minuto porque fue un fin de semana con malas noticias. Una de ellas fue la muerte de Beatriz Salomón. Y obvio desde aquí envío un saludo enorme, sobre todo a sus dos hijas por el amor que se tenían. Fue una muerte espantosa, terrible, con mucho sufrimiento para Beatriz”.

“Un día de 2004 se empezó a promocionar una cámara oculta al doctor Alberto Ferriols, y nadie sabía de qué se trataba. Porque nunca se dijo de qué se trataba. Que quede claro, esto que cuento es la verdad porque lo viví. Obvio que al ser marido de Beatriz Salomón, Ferriols era un tipo famoso. Había un silencio absoluto a nivel empresa, canal y Cuatro Cabezas sobre de qué se trataba exactamente esa cámara oculta”.

“Beatriz Salomón (en su momento) habló con Luis Ventura, porque eran muy amigos. Ella le dijo que quería ir a defender a su marido, porque hasta ese momento creía que la cámara oculta era por un tema de habilitación de la clínica. Porque él le había dicho que lo querían cag… por un tema de habilitación”.

“Arreglamos que Salomón y Ferriols vengan a ver Punto Doc en el estudio de Intrusos, y que íbamos grabar todo eso para después pasar los momentos de cómo vieron la cámara oculta”.

“Debo admitir que Ferriols estaba muy nervioso, pero nadie sabía por qué. No sabíamos el contenido de la cámara oculta, que repito que nuca hizo Intrusos. Ni Luis Ventura ni yo. La hizo Punto Doc. En aquel momento algunos medios intentaron meternos ahí, eso quedó en el imaginario público y hoy en las redes sociales en estos últimos días fueron feroces. Los mismos que la defienden a Beatriz me deseaban la muerte a mí, a mis hijas, a mi mujer, a las hijas de mi mujer. Todo eso. Ante tanta mierda del otro lado vengo a contar la verdad, porque hay más todavía que no conté”.

“En un momento, todos descubrimos que la cámara oculta era porque el doctor Ferriols hacía cirugías estéticas a chicas trans a cambio de sexo. Esa era la denuncia. Cuando vimos eso, el clima fue de silencio, esto era un cementerio. Ferriols se puso de todos los colores, y Beatriz lo primero que hizo fue decirle a su marido ‘ese no sos vos, ¿no?’. No había respuesta y le insistió como tres veces”.

“Nosotros salimos al aire con la venia y el ok de Alberto Ferriols y Beatriz Salomón, el abogado, Mariano Cúneo Libarona no quería que se queden, pero ellos se quedaron”.

“Beatriz y Alberto se quedaron hasta el final del programa, y lo que arrancó como una defensa terminó en un enojo, se fueron peleándose del estudio. Beatriz explotó en el remis, le cayó la ficha cuando se fue del programa. Me acuerdo de todo porque el remisero nos vino a contar de la discusión en el auto”.

“Beatriz vino muchas veces más a Intrusos después de eso y se sentó a denunciar a Alberto Ferriols porque no le pasaba plata ni a ella ni a sus hijas. Hasta que un día Beatriz tomó la decisión de iniciarle un juicio a América. Mucho después me metió a mí y a Ventura, porque le empezó a acercar gente que le decía que ahí había mucha guita. Estaba en su derecho, no es una crítica” .

"Fui el único que gestioné, me costó mucho, y logre una reunión entre Beatriz Salomón, su abogada, Ana Rosenfeld y las autoridades de América. Creo que fui el único que intentó ayudar a Beatriz. Se le ofreció un dinero como para compensar cuando Beatriz no recibía un peso de ningún lado ni tenía laburo. Le ofrecieron una suma muy importante, lo que no significaba que su juicio con Cuatro Cabezas siguiera. Obvio que iba a volver a los programas de América y se le ofreció laburo. Pensé que iban a arreglar, pero algo pasó en el medio y dijo que no. No sé si no eran 50.000 dólares o 100.000 dólares en el 2005, 2006… Creo que fui el único de todos a los que nos acusaban y mataban que intentó ayudar a Beatriz en esa. Para sacarla del problema con el canal".

“Yo me hago responsable de todas las cagadas que me mando, no de las que no hago. En todo caso, acá los responsables son el exmarido que hizo lo que hizo, y humilló a su mujer. Y después, los que hicieron la cámara oculta. Serán ellos los responsables. Que esto quede claro”.

"No voy a permitir que mientan. Yo asumo las cagadas que me mando, las que no son mías no las voy a asumir. Así que en esta, a Intrusos déjenlo afuera, no tenemos nada que ver con la cámara oculta. Búsquen la cámara oculta, total están todo el día frente a la compu, que va a aprecer el logo de Punto Doc".

"Quiero aclara esto para todos aquellos que nos hacen responsables, que son gente tenebrosa, oscura. Que desean la muerte. Los tipos que me acusan me desean la muerte de una manera feroz, y lo han hecho durante años conmigo y con mis hijas con absoluta maldad. Les quiero decir que se informen, que no sean burros ni repitan como loritos. Esta es la verdad".

"Nos mezclaron en la mier... y no lo voy a permitir. Me tomé el tiempo prudencial para respetar la memoria de la Turca y de las hijas que la deben estar pasando muy mal. En todo caso, quien tendrá que dar respuestas, y se las estará dando, es el señor Ferriols a sus hijas. Nosotros no tenemos respuestas ni tuvimos que ver con la cámara oculta".

"Sé que esto va dirigido nada más que a las redes sociales y que es un mundo chiquitito. Afuera nadie te putea ni desea la muerte".