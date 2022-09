Jorge Rial dijo que la muerte de Carlitos Balá no lo emocionó y recibió una catarata de críticas

La muerte de Carlitos Balá hizo que Jorge Rial revelara su fría postura respecto de los fallecimientos de las figuras del ambiente artístico.

"Nunca lloré la muerte de un famoso. Jamás. Las lágrimas las dejo para llorar a mis seres queridos. No sé, yo lo vivo de esa manera", aseguró el conductor de Argenzuela en el aire de la AM 710.

Luego, Rial se explayó: "Me conmueve más el dolor de la gente, esa cosa de sensación de dolor masivo y popular, que el fallecimiento de esa persona en sí. Quizás sea porque hace mucho que convivo con los famosos y aprendí a poner una distancia".

"Por eso ahora que pasó lo de Carlitos Balá no me voy a poner a hacer un racconto de su vida ni me voy a hacer el emocionado, porque no es así. Como tampoco me va a pasar si un día pasa con Mirtha Legrand", continuó.

Con total desapego, Jorge Rial concluyó su razonamiento tras la partida de Carlitos Balá: "Habrá muchos a los que les dará por llorar, a mí no. Yo aprendí a sacarme eso de idealizar a los famosos. Yo los vi cómo tratan a la gente, cómo son en realidad, los conozco a la perfección".

JORGE RIAL REVELÓ QUE JULIO CORTAZAR FUE POR LA ÚNICA CELEBRIDAD POR LA QUE LLORÓ

De todas formas, Jorge Rial contó que la muerte de Julio Cortazar, ocurrida en París en febrero de 1984, si lo conmovió hasta las lágrimas.

"Por ahí va a sonar un poco raro, pero la muerte de un famoso que más me llegó y que más me impactó fue la de Julio Cortázar. Sí, la de Cortázar. Yo era muy fanático de él. Tan fanático que se los recomendaba a todos mis amigos", reconoció.

"¿Y sabés que hicieron ellos? Cuando murió me llamaban a mí para darme el pésame. Me pegó muy fuerte, pero no para llorar. Para nada", cerró Jorge Rial.