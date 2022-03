Jorge Rial habló con Leandro Rud del rumor de que le pidió que no contraten más a Loly Antoniale: "Vos y yo sabemos la verdad"

El romance entre Mariana “Loly” Antoniale y Jorge Rial culminó en 2015 después de tres años de relación signados por varias idas y vueltas. Desde entonces, la modelo se radicó en Miami y casi al mismo tiempo comenzaron los rumores de que lo hizo porque no conseguía trabajo.

De inmediato, surgieron las versiones de que Jorge Rial era quien estaba detrás de la falta de ofertas, y que por eso la joven se quedó en los EE UU, desde donde regresa de tanto en tanto para visitar a su familia en Córdoba.

Esta última semana, el nombre de la modelo se puso nuevamente en boga en los medios a raíz de las declaraciones de Estelita Muñoz, que aseguró en El run run del espectáculo que Jorge Rial había dejado a Romina Pereiro por una segunda chance con Antoniale.

LEANDRO RUD SALIÓ EN DEFENSA DE JORGE RIAL SOBRE EL RUMOR DE QUE DEJÓ SIN TRABAJO A LOLY ANTONIALE

El periodista negó estas versiones durante todos estos años, pero fue recién en una entrevista que le hizo Leandro Rud para La noche (c5n) que se conoció lo que realmente ocurrió. “Quiero aclarar algo para toda la gente que nos está mirando y quiero decírselo a él personalmente”, señaló el conductor en medio de la entrevista.

“El día que Jorge se separa de su ex, de Loly, que era modelo mía en ese momento, yo la verdad me estaba cayendo a pedazos como agencia y como persona. No sabía que tenía cáncer adentro, me enteré hace poquito, y Jorge me dijo una frase, nunca salí a decir nada ni a defenderlo, pero lo quiero aclarar ahora públicamente”, agregó Rud.

“Jorge me llamó y me dijo ‘Lean, te pido por favor que le des todo el trabajo que puedas a Loly, porque si no me van a echar la culpa a mí’, relató Leandro. “Yo en ese momento empezaba a estar en decadencia. Lo quiero aclarar a toda la gente que lo vea porque esa fue la gran verdad y todos dijeron otra cosa”, especificó Rud.

“Al poco tiempo cerré la agencia porque ya no tenía fuerzas, pero quiero quiero aclarar que Jorge nunca me dijo: no le des trabajo, escondela, guardala. Y también soy testigo de que Jorge la acompañaba a todos lados y con eso el cachet subía a full”, reiteró Leandro.

“Este señor fue una persona que jugó siempre limpio y me dijo ‘Lean, dale todo el trabajo que puedas y yo no tenía más fuerzas”, cerró el conductor. “Te agradezco, te agradezco porque siempre está ese mito. Está bien y no hacía falta tampoco porque vos y yo sabemos la verdad, ya está”, dijo Rial, con la voz entrecortada.