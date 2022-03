Jorge Rial habló a fondo de los rumores de tercera en discordia tras separarse de Romina Pereiro: "Acá no hay nadie"

El escandaloso rumor respecto de que Jorge Rial habría iniciado un romance con una periodista de C5N, antes de que confirmara la separación de Romina Pereiro, fue el detonante para que el periodista blanquee sus conflictos conyugales.

"No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien quiero decirles", aseguró Jorge en Argenzuela (AM 710)

Luego, Rial rechazó la versión de romance con una colega: "Pusieron que estoy saliendo con una periodista de C5N, pero ahí entré dos veces y fui a arreglar mi contrato. Todavía no fui ni siquiera a trabajar. No sé quién es pero no enchastren gente. Estoy solo y quiero estar solo. Uno se separa por eso. Salvo que te separes pensando en alguien, y no fue el caso".

"Acá no hay nadie. Estamos elaborando el duelo ya hace unos meses. Yo soy el público, Romina es una nutricionista que además es una gran mujer. Viví momentos felices con ella. Es una gran madre, persona, amiga y la está pasando mal por todo lo que se dice, no por nosotros, que tenemos todo claro", sentenció Jorge Rial tras reconocer su separación de Romina Pereiro.