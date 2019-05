Desde que Morena Rial (20) y Facundo Ambrosioni (19) trajeron al mundo a su primer hijo, Jorge comparte con sus seguidores dulces momentos junto a Francesco, su nieto. Y en esta oportunidad, el conductor retrató una escena más que especial.

"La primera sonrisa", escribió Rial sobre la fotografía que subió a su cuenta personal de Instagram Stories, donde se ve al nuevo integrante de la familia recostado y riéndose dulcemente.

Semanas atrás y tras casarse con Romina Pereiro, el presentador había plasmado en su muro un video de los mejores momentos de su boda junto a una emotiva reflexión: "Soñé muchas cosas en la vida. Algunas se me dieron. Otras quedaron pendientes. Pero jamás pensé en esperar a mi mujer en el altar con mi nieto. Y ahí estuvo. Acurrucado en mis brazos. Mirándome de vez en cuando. Reconociendo la voz del Tata. Dándome amor. No puedo pedir más. Solo disfrutar lo que la vida me puso otra frente a mi. La oportunidad de volver a amar y ser amado. Que no se termine nunca", expresó el presentador en las redes.

Foto: Captura de Instagram Stories.