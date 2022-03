Jorge Rial debutó con Sobredosis de TV y se refirió a sus polémicas: "No sabía que se podía armar tanto candombe"

Las últimas semanas fueron especialmente agitadas para Jorge Rial, quien viene de anunciar su separación de Romina Pereiro en los días pasados, además de protagonizar una escandalosa pelea con la Negra Vernaci y otra con Pampito. En ese momento personal delicado, volvió a la pantalla chica por C5N con Sobredosis de TV.

El ciclo, que hasta el año pasado tenía al frente a Elizabeth Vernaci y a Juan Di Natale, abrió con el conductor llegando corriendo a su escritorio. “Buenas noches, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos a la cuarta temporada de este programa emblemático”, arrancó,

“Ahora puedo soltar toda la bola, estuve aguantando todo este tiempo solamente para este momento, a esta hora, a las 21 horas y por este canal”, aseguró, de traje azul y con Javier Milei como “invitado y crítico”.

"No sabía que se podía armar tanto candombe, cuando todavía no vieron nada". G-plus

RIAL, SEPARADO DE ROMINA PEREIRO Y TRAS SU PELEA CON LA NEGRA VERCANI, SE REFIRIÓ A SUS POLÉMICAS

Sin entrar en detalles, el exconductor de Intrusos se mostró feliz con su flamante programa y las controversias que tuvo los últimos días, como sus peleas con la Negra Vernaci y Pampito, a su divorcio de su esposa.

“Yo era espectador, lo veía, y estar acá es bárbaro. No esperaba tantas repercusiones, no tanto por mí, o por lo que significa el programa, pero por el invitado es increíble toda la previa que se generó”, afirmó.

“Yo no sabía que se podía armar tanto candombe, cuando todavía no vieron nada. No vieron los informes, no vieron las opiniones, pero ya todo el mundo pensando qué van a hacer”, promocionó, antes de darle la bienvenida al diputado.

