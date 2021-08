Jorge Rial criticó a Juana Viale: "Opina desde la comodidad, nunca entregó un currículum"

Jorge Rial regresó a la radio tras el abrupto fina de TV Nostra y este fin de semana estuvo invitado a La cocina del Gato, el ciclo periodístico de Gustavo Sylvestre en C5N. Allí, el creador de Intrusos opinó a fondo sobre Susana Giménez y Mirtha Legrand, a quien ponderó por sobre la figura de Juana Viale, de quien dijo que “le asusta” como conduce porque “opina desde la comodidad”.

"La sucesión de Mirtha ya está hecha. La heredera es Juanita Viale. Pero Mirtha va a tratar de volver. A mí me gustaría verla", dijo Rial sobre la legendaria conductora. "El de Juanita es otro programa. Mirtha va a tardar en entregarlo, va a tratar de volver”, aseguró, al tiempo que valoró el comportamiento ejemplar de la diva durante la pandemia.

"Mirtha estuvo siempre en el mismo lugar, lo que fue cambiando fue la política, pero ella siempre pensó igual. A mí ella no me asusta, me asusta más Juanita Viale”, lanzó Jorge Rial, antes de exponer sus razone. “Mirtha opina desde el laburo, desde la carrera. Juana opina desde la comodidad. Nunca entregó un currículum, su ideología es la comodidad, que es la peor ideología. Son pibes que se criaron en un balcón, no tienen calle", concluyó.