Jorge Rial apuntó muy fuerte contra Roberto García Moritán por su proyecto de ley: "Hace tonterías absolutas"

Roberto García Moritán contó que presentó un proyecto de ley Jorge Rial lo criticó sin filtro en su programa, Argenzuela.

Ni bien el comunicador se enteró de que el proyecto de ley del legislador porteño busca demoler el edificio de Desarrollo Social para evitar los piquetes, subrayó que hace "tonterías absolutas".

"Yo lo voy a respetar porque es un legislador votado por el pueblo, para mí es 'el legislador García Moritán'. Pero presentó un proyecto donde pide demoler el edificio de Desarrollo Social, donde está la figura de Evita y donde hizo su renunciamiento".

"Lo quiere demoler. Y pregunto, ¿qué sigue, Roberto García Moritán? ¿Porque los pibes no estudian vamos a demoler las escuelas? ¿Porque los enfermos no se curan vamos a tirar abajo los hospitales? De verdad, Moritán, ¿qué sigue, qué vas a hacer, qué vas a demoler?", le preguntó al aire, muy picante.

JORGE RIAL IRONIZÓ SOBRE CÓMO ROBERTO GARCÍA MORITÁN ENFRENTA LOS "PROBLEMAS"

"Además, el marido de Pampita tendría que saber que es un lugar histórico. ¿No sería mejor ir a la base de esto y arreglar los problemas? Pero como no los puede arreglar, los tira abajo a los problemas. ¡Lo que debe ser esa familia, por Dios! No come el hijo y ¿qué hace? ¿mata a la cocinera? ¿no se duerme el nene y a quién matás?".

"Hay que arreglar los problemas, un proyecto de ley para eso. Este chico vive de la nuestra, Moritán con la nuestra hace estas tonterías absolutas. Le gusta provocar", sentenció Jorge, muy filoso.

¿Recibirá respuesta?