Jorge Rial acusó a Marina Calabró de traidora y de filtrar información: "Vuelve la viudita de la tele"

Cuando Jorge Rial decidió dar por terminado TV Nostra, a pocas semanas de su debut, inició una larga disputa en los medios con sus expanelistas, que se sintieron traicionados por el conductor ya que algunos habían dejado algunos trabajos para estar ahí.

Una fue Marina Calabró, que le contó a Ciudad que “lo vivió como una traición porque tenían un diálogo diario. “Esto es así y no lo puedo ocultar. (…) Lo que pasó con Jorge fue una gran decepción, es una persona en la que confiaba laboralmente y me dio un cachetazo de esa magnitud…”, señaló.

“Con el levantamiento de última está en su derecho, pero no puede avisarme dos horas antes. No me lo merezco, ninguno de los tres panelistas nos lo merecíamos, pero yo me lo merecía menos, porque a Ángela Lerena y a Diego Ramos los conoció para este proyecto y conmigo hay una relación laboral y personal. No de amistad, pero sí de conocimiento y confianza de muchos años”, agregó Marina.

EL TWEET DE JORGE RIAL CONTRA MARINA CALABRÓ

“Él mismo dijo que lo avisó dos horas antes (del fin del programa), más allá de que dio esa excusa, bastante incómoda para mí, para que no se filtrara porque yo soy un estómago resfriado”, le contó por su parte la periodista a Agarrate Catalina.

Rial no se quedó atrás y por eso contraatacó en sus redes sociales a Calabró, en ocasión del regreso de su expanelista a la TV, en un ciclo conducido por Luis Majul y Débora Plager. “¡Pedro! Mira quien vuelve. La viudita a la tele”, escribió, con una particular referencia a El contra, el personaje que encarnaba Juan Carlos Calabró, papá de Marina.

“¿A quién va a traicionar ahora? Cuidense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o, mejor, hagan uno paralelo", aconsejó Jorge Rial a la producción de Majul desde Twitter, en referencia a la inclusión de Marina Calabró.