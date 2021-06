Jorge Lanata, a pura ironía en el Día del Padre: "Papá hay uno solo, como las dosis de Sputnik V"

Jorge Lanata regresó una vez más a la pantalla de eltrece con PPT Box y en la segunda emisión de su décima temporada al aire ironizó sobre las dificultades que existen para festejar el Día del Padre en la Argentina. Pero, fiel a su estilo, el conductor hizo referencia también a la falta de vacunas que preocupan a un amplio porcentaje de argentinos a esta altura de la pandemia.

“Feliz día a todos los padres. (…) Feliz día, aunque por los precios está un poco complicado para los regalitos. Lo bueno es que le podés decir a tu viejo que para protegerlo del covid no lo vas a visitar y te ahorrás la guita del regalo. Porque recuerden: padre hay uno solo, como las dosis de la Sputnik V”

“Cristina Kirchner aseguró que el Gobierno no es responsable de la falta de vacunas, y que hay gente que no se fue a vacunar por la ‘Campaña del miedo’”, agregó Jorge Lanata, sobre la vicepresidenta. “No dijo nada del vacunatorio VIP, ni de las vacunas que no le compramos a Pfizer. Volvió para ponerse la campaña al hombro. Y volvió en modo buena. ¡Que justo! ¡Mira qué casualidad! ¡Coincide con los años electorales!”, concluyó el conductor.