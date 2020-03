Jorge Lanata habló de la relación actual con su exmujer, Kiwi: "Ella es divina; claro que la veo"

Jorge Lanata fue el primer invitado de La noche de Mirtha. El periodista estuvo con Mirtha Legrand para hablar de toda la actualidad nacional e internacional, en medio de la pandemia de coronavirus.

En el inicio de la entrevista, la diva le consultó al conductor por su relación actual con Sara “Kiwi” Stewart Brown, quien en 2015 donó un riñón para salvarlo. “Kiwi, ¿cómo está? ¿La ves?”, quiso saber la Chiqui sobre el vínculo.

"Cuando yo estaba internado en Fleni, vinieron para Año Nuevo y nos sacamos una foto. Estoy yo en la cama, y está Kiwi con mi hija, Lola, y mi ex Andrea Rodríguez con mi hija Bárbara". G-plus

“Bien, divina. Sí, claro que la veo”, comenzó Lanata, que se separó a mediados de 2016, y luego contó una anécdota familiar. “Cuando yo estaba internado, nos sacamos una foto que no se difundió porque era para nosotros. Estaba yo acostado en Fleni, que no me podía ni sentar. Estuve cuatro meses acostado, un garrón horrible”, contó Jorge.

“Bueno, vinieron para Año Nuevo y nos sacamos una foto. Estoy yo en la cama, y está Kiwi con mi hija, Lola, y mi ex Andrea Rodríguez con mi hija Bárbara”, detalló el periodista, para dar cuenta de la excelente relación que mantiene con sus exesposas.

En 2015, Stewart Brown estaba casada con Lanata y, como no eran compatibles, apelaron al sistema Swap. Así, Kiwi le donó un riñón a un paciente, y un familiar de la persona donó el suyo al periodista.