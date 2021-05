Jorge Lanata contó que se vacunó contra el covid en Miami: "En medio del laburo, hice lo que había que hacer"

Como paciente de alto riesgo, Jorge Lanata (60) aprovechó su estadía en Estados Unidos para aplicarse una de las vacunas contra el covid que ofrece el estado de Florida. La revelación la hizo en una entrevista vía webcam con Lo de Mariana, en la que las ironías fueron la forma de comunicarlo.

“¿Vos te vacunaste?”, indagó Mariana Fabbiani, a raíz de que Jorge había contado el fenómeno de las inmunizaciones en la playa, de la que se habían beneficiado sus compañeros de trabajo argentinos. "No, me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis", contestó Lanata.

Entonces Mariana acotó: "Está bien, hay que hacerlo, es real. Además estás en una situación de salud delicada".

Y Jorge explicó cómo son los protocolos de Disney, la empresa que lo tiene contratado: "Te cuento una cosa divertida, entretelones. Cuando llegamos acá la empresa nos pide una semana de cuarentena antes de grabar y en el rodaje tenemos un covid controller, todo el mundo está laburando con mascarilla y barbijo y te toman la temperatura. En el medio del laburo hice eso (vacunarse) porque es lo que había que hacer".