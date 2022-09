Jonás Gutiérrez habló de Alejandra Maglietti y explicó por qué no volvería con ella

Jonás Gutiérrez, el ex futbolista de la selección argentina, se refirió a su noviazgo con Alejandra Maglietti. Entrevistado en El Show de Ulises Jaitt, aseguró no volvería a estar en pareja con la panelista de Bendita. en pareja

Actualmente, Jonás se desempeña como panelista en TyC Sports, y confiesa estar soltero: "Tranquilo", explica.

Ulises Jaitt, conductor del programa que se emite en Radio Digital XLFM (lunes a viernes de 13 a 15 hs), le recordó a Gutiérrez que Maglietti lo había acusado de infidelidad.

-Tu ex pareja, Alejandra Maglietti, dijo que le fuiste infiel y que el portero la llamó y le dijo que estabas entrando con una mujer casada, ¿Fue así?-, preguntó Jaitt.

-Alejandra fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil donde tuvimos una excelente relación. No terminaron las cosas de la mejor manera en el sentido de que se terminó el amor, algo que pasa. Después las cosas que ella declara, no tengo nada que decir-, contestó Jonás.

"Es mentira lo del portero?", repreguntó Ulises. "Sí, y se lo dije a ella. A mí no me gusta entrar en polémicas", dijo Gutiérrez.

Jaitt además le recordó que, cada tanto, Maglietti lo nombra en Bendita. "Me parece bárbaro. No soy quién para decirle lo que tiene que decir. Fue así en pareja, menos separado. Es su trabajo. Yo me banco todo. La quiero mucho, la sigo queriendo a Alejandra", dijo el ex futbolista.

También habló de los planes de casamiento con Maglietti: "Si no llegamos a casarnos y formar una familia es porque uno en ese momento quería y el otro no. Eso por ahí se iba pateando para más adelante y después terminamos".

Por último, Jaitt le preguntó si volvería a estar en pareja con Alejandra Maglietti.

"No, tomamos caminos diferentes. En su momento pasamos una relación muy linda, después no terminó de la mejor manera porque se terminó el amor. Los caminos nuestros están separados. Hacer futurología no me gusta", cerró Jonás.