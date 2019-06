En tiempos de redes sociales y en que los hijos de famosos son tan populares como sus papás, Joaquín Furriel (44) y Paola Krum (48) lograron resguardar la intimidad de su hija Eloísa (11).

En diálogo con ¡Hola! Argentina, Furriel explicó que con su exmujer tomaron convencidos la decisión de no mostrar públicamente a la niña.

Cuando le preguntaron qué podía contar de la relación con Eloísa, aseguró: “Estoy pensando qué contesto… Hablar de ella, que para mí es tan íntimo, me parece frívolo. Tampoco suelo comunicar mucho sobre esta parte de mi vida. Puedo decirte que lo que más me importa (y por suerte, su madre piensa lo mismo) es preservar su intimidad. El hecho de que seamos actores no significa que nuestra vida tenga que estar expuesta. En general no invito a mi hija a mi mundo”.

¿Qué significa eso? “No hablo de ella ni publico fotos con ella en Instagram. No critico a quien lo hace, sólo que yo no me siento cómodo en esa postura. La experiencia de la paternidad es algo tan personal que cuando lo veo en el ámbito mediático, me choca. Nadie conoce la cara de mi hija y eso es un mérito mío y de la madre. Quiero que ella sea ella, no la hija de Furriel. A Eloísa le pagamos la ropa que usa, no tenemos la obligación de vestirla con una marca determinada por canje. No nos nace, no nos gusta”, reveló Joaquín.

Reflexivo, Joaquín aseguró: “Un chico puede heredar la fama, la popularidad o como quieras llamarla. Los chicos que son famosos por su familia, de repente llegan a la adolescencia y ocupan el lugar en que lo pusieron el padre o la madre… Creo que es muy ingrato para el que no puede elegir. No importa si el actor tiene hijos lindos, me importa que sea buen actor. Por eso te digo, solo se trata de elecciones. No hay nada al azar”.

“Si a mí alguien me dice que está harto de que lo sigan los paparazzi, le digo: ‘mirá, si te siguen es porque hiciste todo para que te sigan’. A mí no me siguen y si me agarran en definitiva no tengo problema. No es que tengo un perfil bajo, para mí es una cuestión de ética personal”, cerró el actor.

