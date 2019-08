Hace un mes Jimena Cyrulnik (42) se abrió a contar que estaba separada de Lucas Kirby (46), después de 13 años juntos y dos hijos en común. Ahora la conductora visitó Cortá por Lozano y se refirió al momento especial que vive y cómo fue contarles a Calder (10) y Tyron (5) la decisión.

“La parte más complicada fue hablarlo con los chicos, pero milagrosamente lo naturalizaron. Al no ver nada negativo, les dijimos que sus papis necesitaban un poco de espacio. Él estuvo en México un tiempo viviendo, después volvió”, aseguró Jimena. “Los chicos se pusieron un poco triste. Tampoco sabemos cuánto va a durar, pero no hay dramatismo”, contó.

“Es una separación de pareja, pero no quiero que Lucas esté fuera de mi vida. Tenemos el proyecto de criar a nuestros hijos chicos y es un vínculo que sigue estando. Tenemos también una empresa de trajes de baño”, afirmó la animadora sobre el vínculo que une al fotógrafo.

“Nos seguimos viendo todos los días como cuando estábamos juntos. Lo que cambió fue que se nos fraternizó el amor. Después de muchos años eso que tiene que haber en una pareja. Es muy difícil tomar una decisión así cuando no hay peleas y no es que te lo bancás. Por eso fue muy hablado”, enfatizó Jimena Cyrulnik sobre el vínculo que hoy mantiene con su ex Lucas Kirby.