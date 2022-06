Jimena Campisi habló de su conflicto con Tomás Costantini: "Mi hijo hace dos años que no ve al papá porque desapareció"

Desde el comienzo de su relación, Jimena Campisi hizo pública sus denuncias contra Tomás Costantini por incumplir con sus deberes como padre de su hijo, Milo. En una nota con Socios del Espectáculo, luego de un tiempo lejos de los medios, la modelo reiteró su pedido.

“Mi hijo hace dos años que no ve al papá, por una cuestión de él que desapareció, y todo sigue en la Justicia. Todo encarpetado, es una cosa de nunca acabar”, aseguró, desde un móvil con el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Desapareció por un caso puntual y tampoco sé el motivo por el que desapareció. Todo lo contrario, tendría que haber colaborado en todo lo que pasó”, aseveró.

“Surgieron miles de cosas, no solamente que no se hace cargo de mi hijo. La familia no lo puede controlar y siempre es el nene chiquito, porque el es más chico de la familia, y siempre lo tienen ahí. Ya tiene como cuarenta años”, afirmó, sobre el heredero de una de las familias más millonarias del país.

“Hay una situación muy grave que involucra un tema penal con una persona muy cercana a Tomás”, indagó Luli Fernández y ella prefirió no entrar en detalles, pero se mostró firme sobre su búsqueda de Justicia. “Prefiero no hablar de ese tema y creo que nunca lo voy a hablar. Es algo muy privado. Yo sé que se va a solucionar y voy a hacer lo necesario para que se sepa todo”, dijo.

“Que la Justicia no encajone esa causa y me ayude a saber qué fue lo que sucedió. Es un caso muy delicado y no quiero hablar. El hecho está y no lo pueden tapar con nada”, concluyó.

