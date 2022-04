Jimena Barón volvió a cantar y rompió en llanto en la sala de grabación

En medio de su tristeza por el viaje de su novio, Jimena Barón, que en estos días se mostró sensibilizada el día que su papá hubiera cumplido años, volvió a mostrarse quebrada en llanto.

Esta vez, no pudo contener las lágrimas por haber vuelto al estudio de grabación. Es que Jime ya está trabajando en su próximo álbum, que la tiene muy ilusionada.

"Acá, volviendo del estudio con la vena de las emociones y el barbijo roto", expresó junto a una imagen en la que se la ve tras haber llorado de felicidad.

QUÉ DIJO JIMENA BARÓN SOBRE SU PRÓXIMO ÁLBUM

Jime ya está trabajando en su nueva música.

"Tengo el mejor trabajo del mundo y mucha suerte de estar rodeada de la gente que me rodea. Jamás estuve tan orgullosa como lo estoy ahora por lo que estamos haciendo...".

"Creo que si me quedara este álbum sólo para mí, sería rozar con la mano alguna nube del cielo. Pero no, no va a quedar sólo para mí", cerró, contenta por lo que se viene.

¡A full!