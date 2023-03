Jimena Barón se probó los jugados looks con los que comenzó su carrera como cantante

Hace pocos días, Jimena Barón les dio a sus fans la noticia que esperan desde hace tiempo. ¿Cuál? Volverá a cantar después de cuatro años lejos del mundo de la música.

Ilusionada por su regreso a los escenarios, la artista revivió los inicios de su carrera probándose los jugadísimos looks con los que, hace cuatro años, brillaba cantando sus hits, como La Tonta y La Cobra.

"Bueno... Hace cuatro años que no me ponía esto... Este, por ejemplo, es del 2017, la época de La Tonta... Chicos, no lo puedo creer", cerró Jime, nostálgica, mientras lucía los outfits de alto voltaje especialmente diseñados para ella.

EL ACCIDENTE ESCATOLÓGICO QUE SUFRIÓ JIME BARÓN CON SU CELULAR

"Minutos antes de esto, se me cayó el celular entero en el inodoro con pis (mío). La alegría es que igualmente ANDA", reveló Jime, entre risas y agradecida porque no se le rompió.