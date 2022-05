Jimena Barón se negó a hablar de Daniel Osvaldo y explicó el motivo

Una de las invitadas que tuvo la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2022 fue Jimena Barón, quien estuvo nominada por su trabajo como jurado en La Academia de ShowMatch. Entrevistada por Intrusos, le preguntaron sobre Daniel Osvaldo, quien por estos días viene dando que hablar.

“¿Cómo vivís mediáticamente todo lo que se habla del papá de tu nene?”, indagó el cronista, luego de que se rumoreó que el exfutbolista se iba a casar con Gianinna Maradona y en medio de las fuertes acusaciones que hicieron sus exparejas

“Nada. Viste que yo hace un tiempo que no hablo ni contesto sobre eso”, aseveró, en la alfombra roja de la premiación. “Tengo un hijo hermoso, es grande y yo adopté otra postura que me hace más feliz a mí también”, aseveró.

"Tengo un hijo hermoso, es grande y adopté otra postura que me hace más feliz". G-plus

GIANINNA MARADONA Y DANIEL OSVALDO NO SE HABRÍAN CASADO POR UN INSÓLITO MOTIVO

El casamiento que no fue de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo parece que no fue tan solo una broma para la prensa. Marcela Tauro reveló en Intrusos que solo cambiaron la fecha para convertirse en marido y mujer… ¡y reveló un picante dato sobre el motivo!

Más sobre este tema Las fotos de la divertida salida de los famosos de los Martín Fierro: desde Lali, Jimena Barón y Ricky Montaner a Leticia Brédice descalza

“No se casaron, ya lo dijimos ayer, pero se supo que pidieron fecha en el Registro Civil de Lomas de Zamora. Viste que hay que hacerse análisis de sangre, yo nunca me casé, pero esos análisis duran un mes”, aseguró la periodista.

Más sobre este tema Los mejores looks de los Martín Fierro 2022: las fotos de los famosos que brillaron en la alfombra roja

“Habrían cambiado la fecha de casamiento porque se supo que a ella no le gustó el Registro Civil. No sé si estaba sucio, pero abandonado y mandó a pintarlo”, lanzó, sorprendiendo a Flor de la Ve. “A ella no le habría gustado y lo mandaron a pintar. El análisis le sirve por el mes y ellos, por las dudas, habían pedido turno en otro Registro Civil”, completó Tauro.