Jimena Barón mostró la carta que le escribió a Dios pidiéndole un novio antes de conocer a Matías Palleiro

Muy enamorada, Jimena Barón contó que le gustaría tener un hijo con Matias Palleiro. En este contexto, reveló que le escribió una cara a Dios pidiéndole un novio, antes de conocer a su actual pareja.

Y que, acto seguido, Palleiro irrumpió en su vida. Lo más curioso es que la cantante remarcó que todas las características que buscaba en esa persona ideal, las tiene su compañero de vida.

"Le escribí una carta a Dios en pandemia, año 2021, describiendo el compañero que me gustaría tener. Y realmente es como si la hubiera leído. Le pedí cosas como que coma mucho y que no me proponga compartir el plato... Que son muy Matías, que se está enterando en este momento sobre la carta a Dios", reveló Jimena, algo avergonzada por su confesión.

QUÉ DECÍA LA CARTA QUE JIMENA BARÓN LE ESCRIBIÓ A DIOS PIDIÉNDOLE UN NOVIO

Antes de cerrar, Jime compartió un fragmento de la carta dirigida a Dios.

"Yo quiero, derribando el mito de que me reinventé, de que ser empoderada es no necesitar a nadie, un hombre que me quiera, que me quiera toda".

"Que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuente de chapa, que no me proponga compartir comida", había destacado Jime, características de su pareja, Matías, de quien está muy enamorada.