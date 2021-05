Jimena Barón les puso los puntos a Tinelli y a Guillermina Valdés en La Academia: "Después se van juntos insultándome a mí"

Débora Plager debutó en La Academia junto a Nico Villalba y se llevó unos puntajes acordes a su poca pericia en la danza, aunque Guillermina Valdés le dio una mano para que pueda pasar airosa a la siguiente ronda. Sin embargo, el conductor hizo nota que Jimena Barón estaba en desacuerdo con la idea y la cantante protestó porque consideraba que ambos estaban confabulados para hacerla reaccionar.

“Para mí, que estés acá es hermoso sobre todo por la mujer que puede salir de la zona confort. Yo te veo siempre impecable y digo ‘¿Cómo va a hacer? Se va a despeinar y le van a pasar otras cosas'. Para mí está muy bueno y te felicito”, le dijo Guillermina a Plager. “Siento que vas a tener muchas más oportunidades. Vas a segur y a poder expresarte. (…) Por todas estas cosas a las que te atrevés, te voy a sumar dos puntos porque yo voy a evaluar cada historia”, concluyó la jurado.

“¿Por qué dice ‘basta’?”, quiso saber Marcelo Tinelli dirigiéndose a Jimena Barón, que gesticulaba al lado de Guillermina Valdés. “¡No seas choto! Acá me ponés para que salte como un canguro y después se van en la camioneta juntos puteándome a mí. ¡Basta! ¡Me mira el guacho! No lo toman en el plano, pero ella habla y me mira como diciendo ‘Le voy a preguntar a esta guacha, que va a saltar como un koala’”, protestó la cantante ante la risa del conductor y su esposa.