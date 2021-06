Jimena Barón habló sobre su escena romántica con un modelo: "El primer beso fue una porquería y después me chapó toda"

De vuelta abocada a su carrera como cantante, Jimena Barón está a punto de lanzar su nuevo videoclip en el que estuvo acompañado por un musculoso modelo llamado Fernando Goncalves Lema. La cantante se refirió al rumor de romance y contó el detrás de escena de las escenas de amor que tuvieron.

“Es muy fachero. Está tallado. No había beso en el videoclip y le dije ‘hagamos uno por las dudas. ¿Te jode? Las directoras no quieren, pero a mí me parece que garpa’. ‘No hay problema’, me dijo”, contó Jimena en Hay que ver sobre el diálogo que tuvo con el actor de Sex.

“Yo soy como una sopapa. Yo beso increíble. Él tuvo un primer beso que me paré y le dije ‘¿vos me estás cargando? ¿Este es tu beso de mierda?. Yo soy peleadora, provocadora y ahí se envalentonó y estuvo bueno”, aseveró, sobre cómo “apuró” al también DJ.

“El primer beso fue una cagada. Le dije ‘sos el chico de mi videoclip, ¿me vas a dar este beso frente a tus amigos y tu familia? Yo juego a intimidar. Después me chapó con todo”, aseguró, para negar que hayan pasado a algo más con el modelo. “Somos amigos. Es la suerte de este año”, culminó Jimena Barón sobre las versiones sobre su relación con Fernando Goncalves Lema.