Jimena Barón habló de la acusación de violencia de género de una bailarina contra su ex, Tucu López: "Yo con él tuve una linda experiencia"

Una bailarina de La Academia de ShowMatch (eltrece), Melody Luz, contó que cuando salió con Tucu López, a quien conoció cuando ambos trabajaban en Sex, sufrió "violencia psicológica" de su parte. Y aseguró que cuando se enteró que él estaba de novio con Jimena Barón, sintió ganas de aconsejarle a ella "amor, salí de ahí".

"Fue hace mucho tiempo. Estuve en Sex desde el principio, en 2019. Surgió que estuvimos muy poco tiempo. Pero ese poco tiempo que estuvimos la pasé mal. ¿Saben qué no quiero? Que se hable de mí por él. Yo soy más que esa breve relación. La pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica”, aseguró Melody en La Previa de La Academia (Ciudad Magazine).

Más sobre este tema Fuerte respuesta de Tucu López tras las acusaciones de violencia psicológica de su ex: "Es gravísimo lo que dice y se ocupa mi abogado"

En este contexto, cuando a Jimena le preguntaron sobre la fuerte acusación pública de la bailarina a su ex se mostró imparcial. "No voy a hablar de eso. No tengo nada para decir. Es un tema de Melody, quiero ser respetuosa con ella, también con su versión. Pero no tengo nada para decir”, expresó en diálogo con Teleshow.

Y se despidió diferenciándose de ella. "Yo con él la pasé muy bien y tuve una linda experiencia”, sentenció.

Si sufrís, sufriste o conocés a una víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.