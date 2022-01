Jimena Barón gastó cuatro mil pesos en Madrid en ropa y abrió el debate: "¿Conviene o salió más caro?"

Se viene Por el mundo con Jimena Barón y la cantante ya está en España con su hijo, Momo a donde eligió viajar ligera de equipaje y decidió haces compras en una famosa tienda low-cost. A través de Instagram mostró todo lo consiguió y les planteó las dudas a sus seguidores de si había sido conveniente.

“$4500 pesos argentinos. ¿Qué piensan? ¿Conviene o es más caro?”, preguntó mientras enumeraba los productos que compró para ella como para su nene, en una famosa cadena. Tres remeras de entre dos y cuatro euros, un pack de diez slips infantiles, unas botas de mujer rebajadas en diez euros y unas golosinas.

“Hicimos la cuenta y salió cuatro mil quinientos pesos”, contó, para que sus seguidores analicen si había hecho un buen negocio. Hoy la cotización del euro en Argentina fue de 115,17 para la compra y 122,85 para la venta. ¿Le convino?

Sabrina Rojas le preguntó al Tucu López si le preparó el “pollo de la pasión” a Jimena Barón

La pregunta a quemarropas que Sabrina Rojas le hizo a Tucu López en vivo obtuvo una respuesta que dejó satisfecha a su pareja, pero que quizá la deje pensando a Jimena Barón. "¿A 'la Cobra que te cobra todo lo que hiciste bebé' le hiciste el Pollo de la Pasión?".

Un tanto incómodo, el conductor de Es por Ahí apeló a su honestidad brutal para sacarle la duda a su actual pareja sobre su ex: "¡No! No, no… No hubo Pollo de la pasión".

El comentario surgió luego de que Sabrina elogiara las cualidades gastronómicas de su novio, quien estaba por cocinar empanadas tucumanas en vivo: "No sé empanadas, pero el Tucu cocina bastante bien. A mí me hizo el Pollo de la Pasión, y acá estoy, apasionada".