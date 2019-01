La actriz realizó un duro descargo luego de que la periodista asegurara que mostrar la cola no era "empoderamiento".

Un chiste en una postal de Julia Mengolini en Instagram generó un verdadero debate sobre el empoderamiento femenino: “Últimos días de panza al sol... (ya sé, ya se, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo)”, escribió en la foto que muestra su pancita de embarazda y haciendo referencia a las fotos sexies de Jimena Barón.

Ante las críticas que recibió por el comentario, explicó su postura: “Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su culo. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, quien pudiera portar semejante ojete! ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es: NO amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión”, expresó en medio de un extenso análisis. Y agregó: “Empoderarte es sentirte más libre”.”

Con las palabras de Mengolini viralizadas en Twitter y reproducidas en los medios, Barón decidió salir al cruce: “La misma foto de mi culo años atrás cuando no iba al gym y pesaba varios kilos más me hace una mujer real, respetable y honesta. Hoy, entrenando duro y amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo... selectivo.”

La actriz, que se ha declarado públicamente feminista y forma parte del colectivo Actrices Argentinas, le habló a sus seguidoras: “Bebas de Dios, hagan lo que se les cante los ovarios, que bastante vapuleados los tenemos. Ahí está la clave, ser fieles y honestas a ustedes mismas. Con tetas, sin tetas, con globos de plástico. En tanga, con bombachudo, mostrando o sin mostrar”.

“¡A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. ¡Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso”, cerró Barón, tajante.