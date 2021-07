Jimena Barón, filosa con La Chipi tras su tenso cara a cara en La Academia: "Era una situación que me hacía sentir incómoda"

Tras encarar a la Chipi en ShowMatch, Jimena Barón habló del viejo conflicto en el que se vio involucrada por su ex pareja, Mauro Caiazza. En diálogo con La Previa de La Academia (lunes a viernes 19 hs por Ciudad Magazine), la cantante contó cómo sintió que la coreógrafa la ignorara por ser relacionada amorosamente con el bailarín.

“En su momento fue raro, presentía e intuía que era algo con Mauro pero bueno, ¿yo qué tengo que ver? Por ahí estaba esto de que ella no lo quería saludar a Mauro entonces lo evitaba, pero en ese evitar a uno no me saludaba o pasaba de largo y decís ‘¡Qué raro!’”, expresó la jurado de La Academia.

"Yo digo las cosas, no lo iba a caretear, fue re incómodo ese año. Pero igual estuvo bueno porque de verdad para mí era una situación que me hacía sentir incómoda y que no tenía nada que ver. Me cae súper simpática ella". G-plus

Luego, la actriz habló del cara a cara que tuvo con la pareja de Dady Brieva en la emisión de eltrece: “Era tenso el clima y yo no tenía nada que ver. Yo digo las cosas, no lo iba a caretear, fue re incómodo ese año. Pero igual estuvo bueno porque de verdad para mí era una situación que me hacía sentir incómoda y que no tenía nada que ver. Me cae súper simpática ella”.

Más sobre este tema Tenso cruce de Jimena Barón con La Chipi en ShowMatch: "Vos me odiabas"

Finalmente, la Cobra explicó el origen del conflicto: “Claramente era algo con Mauro que yo ligué ahí de rebote. Ella bailó con Mauro, antes, otro año, y no sé qué pasó. Creo que se armó el chimento de que estaban juntos y Mauro, ella casada con Dady, en vez de decir un no rotundo, hacía como un misterioso”.