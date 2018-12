Un supuesto gesto que Jimena Barón le habría hecho a Florencia Peña en un ritmo anterior hizo que Chipi saliera a denunciar que ese gesto evidenciaba un favoritismo y todo terminó estallando en la semifinal del Bailando.

Jime: "Yo me fumo que las dos del Colón digan que soy un queso y que por qué estoy acá. Pero cuando mienten con algo que me puede perjudicar en el afuera, donde la gente vota, no me cabe. Te cruzo y mirás al piso". G-plus

Molesta, Jimena salió al cruce a penas Ángel de Brito le consultó por la polémica: “La Chipi dijo que Flor me hizo una seña para que quede tranquila para que en el duelo del tango yo esté adentro. Yo picante sola no soy, cuando mienten me da bronca y me sale contestar. Me parece un juego sucio porque me la cruzo y mira al piso para no saludarme. ¿O tiene paja porque sabe que miente o no comprende? Están hablando de mi y de Flor”, lanzó, con dureza.

Chipi: "Todos vimos la señal y hoy yo no te vi, cuando te veo te saludo". G-plus

Entonces, Chipi no se quedó atrás: “Todos vimos la señal y hoy yo no te vi, cuando te veo te saludo”, empezó diciendo, pero la actriz la interrumpió. “Yo me fumo que las dos del Colón digan que soy un queso y que por qué estoy acá… Ok, me la fumo. Pero cuando mienten con algo que me puede perjudicar en el afuera, donde la gente vota, no me cabe. Te cruzo y mirás al piso”, siguió Jimena firme, mientras Lourdes Sánchez salió a contraatacar.

Por su parte, Flor Peña negó todo: “Ese gesto no lo hago. Yo la quiero a Jime y eso no significa que va a ganar el Bailando o que le voy a poner puntaje y no soy la única que vota. Si Chipi tenías dudas me podría haber preguntado y te decía la verdad”, reaccionó la jurado, pero no la integrante del BAR no se movió de su postura.“No tenía que preguntar antes porque yo lo vi”, finalizó.

¡Ni la semifinal se salvó de las polémicas! Mirá el cruce de Jimena Barón con Chipi y Lourdes Sánchez.