Jimena Barón descolocó a De Brito tras cuestionarlo en La Academia por no conocer a Selena: "Si te emborracharas conmigo, tendrías más puntos de encuentro"

Luego del fuerte gesto que hizo Jimena Barón tras escuchar la devolución de Ángel de Brito en La Academia de ShowMatch –después de ver a Rodrigo Tapari y su partenaire, Sol Beatriz, presentar su homenaje a Selena- los jurados se enfrentaron cara a cara.

“No escuchaste bien lo que dije de Selena. Dije que yo no tenía un punto de encuentro con Selena, no que no era conocida”, se defendió el conductor de Los Ángeles de la Mañana en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

Lejos de quedarse callada, Jimena le respondió con su característico humor: “Bueno, si vos salieras conmigo algún sábado y te emborracharas conmigo, tendrías muchos puntos de encuentro”.

“¿Selena? ¡Por favor! Es una artista grosísima. ¡Estoy indignada!”, había sido la frase con la que Jimena volcó su malestar por las críticas que escuchó de sus colegas.