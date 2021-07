Jimena Barón compartió la profunda charla que tuvo con Momo sobre el amor y los haters: "A veces siento que hago las cosas bien"

Siempre muy orgullosa de su hijo, Jimena Barón comparte en la red la sabias reflexiones del pequeño. En una charla nocturna antes de irse a dormir, la cantante filmó la tierna conversación que tuvo con Morrison.

"¿Vos qué preferís? ¿Estar con la persona más linda del mundo o con la que no sea tan linda pero sí sea la más buena? Yo prefiero que no sea linda, total ¿qué importa que sea linda? Importa que te trate bien", dijo Momo, con ternura.

Acto seguido, luego de que su madre le dijera que lo ama, reflexionó sobre los haters. "Te dicen cosas pero a vos no te tiene que importar. Si no te gusta, no me sigas y no me veas... A otra persona le puede gustar", expresó antes de dar datos sobre China y su población.

Enternecida, Jime compartió el video y le dedicó a su hijo un tierno mensaje. "El amor, los haters y datos sobre China... A veces siento que hago las cosas bien", cerró.

¡Puro amor!