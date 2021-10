Jimena Barón, al borde del llanto tras ver la perfomance de Lizardo Ponce: "Me pareció muy impactante"

Jimena Barón se quebró al dar la devolución a Lizardo Ponce y a su equipo. En La Academia, la actriz se mostró súper emocionada con el homenaje a la comunidad LGTB que el conductor realizó el último jueves.

“Me encanta esto que hicieron esta noche amigo, te adoro, me cuesta mucho esta noche separar las cosas. Te admiro muchísimo, nunca tuve por ahí la oportunidad de decírtelo. Me parece una hermosa sorpresa”, le dijo la jurado al participante.

Luego, continuó: “Me pareció muy impactante la escena en el cuarto, me imaginé la cantidad de chicos que deben estar en sus cuartos a los que se les debe hacer imposible ser quiénes son”.

“Porque esto no es una elección, esta es gente que es y otra gente que no puede bancarse que haya gente que sea como quiere ser. Lamento en el alma que el que nos esté viendo tenga que pagar un precio demasiado caro por ser”, sumó Jimena.

Finalmente, la mamá de Momo le dijo a Lizardo que hoy era el gran día para el esperado 10: “Me encantó amigo, y que te pongas de protagonista también habla de los huevos que tenés, bien puestos. Te amo. Hoy sí, hoy sí”.

LIZARDO PONCE SE QUEBRÓ AL ESCUCHAR LA DEVOLUCIÓN DE JIMENA BARÓN

Lizardo Ponce quedó emocionado con las palabras de Jimena Barón tras su presentación en ShowMatch. “Muchísimas gracias, yo también te quiero y te admiro mucho. Me ayudas mucho en todo, más allá de todo lo que digan”, expresó.

Así, entre lágrimas, el conductor de La Previa de La Academia sentenció: “Para mí sos una de las personas más importantes que conocí este año y tu compañía me hace muy bien, al igual que Momo y toda tu familia”.