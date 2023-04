Jey Mammon volvió a Argentina, tras su viaje a Madrid por la denuncia de Lucas Benvenuto: las fotos de su llegada

Luego de la repercusión que tuvo la salida de Jey Mammon del país, en medio del revuelo que trajo la grave denuncia de Lucas Benvenutto, el animador regresó a Argentina tras pasar doce días en Madrid.

Ciudad captó la llegada del conductor de La Peña de Morfi, hoy reemplazado por Georgina Barbarossa, al Aeropuerto de Ezeiza en un vuelo que llegó a las cuatro de la mañana. Las cámaras de varios ciclos de TV lo esperaban y con tranquilidad respondió las preguntas que le hicieron.

Vestido con una remera de los Rolling Stones y lentes, aseguró que nunca se escapó del país y que su salida fue para pensar sobre el momento que vive. Manifestó que no tiene abogado porque no tiene una denuncia en este momento en la Justicia e incluso aceptó tomarse selfies con varias personas que se acercaron para darle su apoyo.

DESAFIANTE POSTURA DE JEY MAMMON "NO NECESITO ABOGADO, SALVO QUE DECIDA ACCIONAR"

Por más que Jey Mammon se haya propuesto desconectarse de las repercusiones mediáticas de la denuncia prescripta de Lucas Benvenuto, por tres supuestas violaciones contra el joven cuando tenía 14 años, el exconductor de La Peña de Morfi sigue cavilando en España sus pasos legales a seguir.

"Yo hoy no necesito un abogado, salvo que decida accionar", advirtió Juan Martín Rago en referencia a que la causa que había iniciado Benvenuto por la que quedó sobreseído, y que en todo caso él podría ser quien motorice medidas contra Lucas por "calumnias e injurias" o "falsa denuncia".

Por eso, explicó ante Socios delEspectáculo: "Fernando Burlando fue abogado defensor en su momento, y ahora, en este caso sería quien quisiera que me represente como querellante. Pero si me preguntan, todavía no tomé una decisión". "Juro que quiero ahora quiero pensar en nada", cerró Jey Mammon sobre el polémico caso que planteó tanto en los medios como en la Justicia Benvenuto.

Fotos: Movilpress