Jésica Cirio reveló qué le reclaman los hijos de Martín Insaurralde: "Me dicen 'nunca nos nombrás en las notas'"

La buena onda de Jésica Cirio con los hijos mayores de Martín Insaurralde quedó en evidencia cuando la madre de Chloe (4) se hizo cargo del recurrente reclamo de Martín, Bautista y Rodrigo.

"Siempre me dicen 'nunca nos nombrás en la tele a nosotros'", admitió la conductora de La Peña de Morfi en No es tan tarde.

Acto seguido, miró a cámara y les dedicó un tierno saludo a "hijastros", como definió chistosa a los hijos de su esposo fruto de su relación anterior con Liana Toledo: "Martincito, Rodrigo, Bautista, los amo a los tres".

JÉSICA CIRIO Y LA POSIBILIDAD DE VOLVER A SER MAMÁ CON MARTÍN INSAURRALDE

En otro momento de la nota, Jésica Cirio analizó la posibilidad de volver a ser mamá con Martín Insaurralde.

"Tengo momentos. Por momentos quiero, después digo '¿otra vez?' Chloe ya está sin pañales. Se pasa a nuestra cama, pero cada tres o cuatro días", afirmó.

"Recuperamos nuestra relación de pareja, salimos a comer… No sé. Quiero, pero no quiero. ¡él no quiere!", cerró Jésica Cirio.