Jésica Cirio reveló cuánto la afectó la pelea con su papá: "Me recluí, engordé y sufrí antropofobia"

Hoy, disfruta de un pleno día a día con su esposo, Martín Insaurralde, y la bellísima hijita que tienen juntos: Chloé. Pero Jésica Cirio no le da la espalda al pasado y, lejos de preferir esquivar el tema, rememoró en diálogo con la revista Gente un enfrentamiento público que le trajo consecuencias terribles.

En 2014, el mediático papá de la modelo, Horacio, irrumpió en los medios y desestabilizó la tranquilidad de su hija. "Cuando estuve dispuesta a disfrutar, mi papá, que ya me había estafado, finalmente, concretó las amenazas con las que insistía desde hace años. '¿No querés darme plata? Voy a ser tu peor tortura', me decía", reveló.

Jésica no quiso darle a su papá lo que le pedía a cambio de alejarse para siempre de la pantalla chica. ¿Y qué pasó? El hombre cumplió con su amenaza. "Nos expuso públicamente y eso terminó de detonar mi angustia. Varias marcas importantes decidieron romper con nuestros contratos", agregó la modelo.

Sincera, la conductora de La Peña de Morfi rememoró lo mal que la pasó en ese momento y develó cuáles fueron las terribles consecuencia que sufrió. "Me recluí, mi ego se desplomó y engordé. Y hasta sufrí antropofobia (miedo a las personas). Si lograba salir a la calle, no quería que la gente me mirase", recordó.

¿Qué es la antropofobia? El terror a las personas tras haber sufrido una situación traumática.