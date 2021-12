Jésica Cirio contó su preocupación por el coronavirus en los más chicos: "Tengo amigas que tienen miedo de vacunar a sus hijos"

Cuando en La Peña de Morfi el doctor Jorge Tartaglione informaba sobre el avance del coronavirus, Gerardo Rozín expresó su preocupación por los chicos y chicas menores de edad que no fueron vacunos por sus padres. Jésica Cirio en ese momento contó su experiencia con casos muy cercanos.

“Hay gente que no está vacunando a sus niños”, señaló el conductor del ciclo de Telefe. “Mucha gente. De hecho, yo tengo amigas que cuando yo les conté que le había dado la segunda dosis a Chloe me decían ‘¿cómo? ¿ya?’”, aseveró, sobre la imnunización que le dio a su hija de cuatro años.

“Si, ya. ‘¿Qué vas a esperar?’, les decía. ‘Y no sé, tengo dudas’. O amigas que me llaman y me preguntan ‘¿te parece la vacuna?’. ¡Sí, obvio!”, señaló, mientras destacaba la importancia de la vacunación contra el Covid-19. “La única salida que tenemos es vacunándonos en general. Los chicos, los adultos. Todos”, remarcó.

Jésica: "Tengo amigas que me llaman y me preguntan ‘¿te parece la vacuna?’. ¡Sí, obvio! La única salida que tenemos es vacunándonos en general. Los chicos, los adultos. Todos". G-plus

La importancia de la vacunación para niños y niñas

“Las mamás siguen teniendo miedo a vacunar y más a los más chiquitos”, señaló la modelo, quien vivió de cerca la lucha de su marido Martín Insaurralde contra el coronavirus, quien permaneció hospitalizado durante doce días. En ese momento, el médico llevó información sobre la importancia de que toda la población esté vacunada

.

Doctor Tartaglione: "En Estados Unidos ya se vacunaron siete millones de chicos de menos de 12 años con una dosis. No hubo ningún caso de ningún tipo de complicación". G-plus

“Mi mensaje es para los padres que están reacios en vacunar a sus hijos o dicen que las vacunas son un experimento. En Estados Unidos ya se vacunaron siete millones de chicos de menos de 12 años con una dosis y tres millones con dos dosis. No hubo ningún caso de ningún tipo de complicación”, detalló.

Más sobre este tema Jésica Cirio cambió de look y su gran parecido con Lali Espósito sorprendió a sus seguidores

“Es muy importante tener eso presente. Sí hubo complicaciones con los chicos que tuvieron Covid-19. Se dieron ocho mil millones de vacunas en el mundo, el estudio está en fase cuatro y es la prueba fehaciente más grande de que esto funciona”, informó.