Jesica Cirio confesó que le cuesta ponerle límites a Chloe y qué le pide a Martín Insaurralde

Contenta por su regreso a la conducción de La Peña de Morfi de la mano de Jey Mammón, Jesica Cirio recordó con emoción a Gerardo Rozín. En este contexto, abrió su corazón y reflexionó sobre la maternidad.

La conductora, que con Martín Insaurralde es mamá de Chloe, contó que su hija de cuatro años es muy "alegre" y "determinada". Si bien es tímida como lo era ella en su adolescencia, la nena "tiene su carácter".

Al reflexionar sobre la manera de ser de su hija, hizo un mea culpa y admitió que le cuesta mucho ponerle límites. Por eso, este año se puso como objetivo ser más "estricta" con la nena.

JESICA CIRIO ADMITIÓ QUE LE CUESTA SER ESTRICTA CON SU HIJA

"Soy muy relajada y me cuesta muchísimo ponerle límites. De hecho, este año me propuse ser más firme y estricta con ella porque siempre termino pidiéndole al padre que sea la autoridad de la casa y no debe ser así, lo sé perfectamente", contó en diálogo con Gente.

Antes de cerrar, reveló lo que a veces le dice a su hija para que le haga caso. Y aclaró que no está bien.

"Soy muy relajada y me cuesta muchísimo ponerle límites. De hecho, este año me propuse ser más firme y estricta con ella porque siempre termino pidiéndole al padre que sea la autoridad de la casa y no debe ser así". G-plus

“Me encuentro diciéndole: 'Chloe, si no hacés tal cosa se lo voy a contar a tu papá' y está mal; tiene que respetarme tanto como a él. Pero admito que es un tema en el que voy a trabajar mucho este año porque no es algo que me salga naturalmente”, cerró, sincera.