Jazmín Stuart se convirtió en TT (trending topic o temas más comentados) luego de que se conociera un audio en el que invitaba por WhatsApp a otras mujeres a participar de la estafa conocida como el Telar de la Abundancia. El esquema fue señalado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) como una posible fuente de estafas y otros delitos como la captación ilegal de ahorros, penados con cárcel y multas.

Desde México, la actriz y directora publicó un descargo en Twitter en el que aclaró cuál fue su rol en la estafa. “Fui invitada a un telar, al igual que muchas mujeres más, cuando aún no se hablaba del tema en los medios. Nunca había escuchado hablar de los telares y acepté la invitación con ingenuidad y confianza. Mi paso fue muy breve, y mi experiencia en ese momento se sintió positiva. Conocí mujeres absolutamente queribles y bien intencionadas; y en ningún momento percibí nada oscuro o negativo”, comenzó.

“Cuando en su momento me tocó transmitir la experiencia, lo hice en los mismos términos en que se me había transmitido a mí al ser invitada. En el gran círculo de mujeres por el que me tocó transitar esas pocas semanas, observé siempre responsabilidad y respeto, y cada vez que alguien decidió retirarse, se le devolvió lo ofrecido, entendiendo que el eje de la experiencia no debía basarse en el aspecto material, sino en el vivencial”, continuó.

“A partir de que el tema se instaló en los medios, leí noticias que daban cuenta de experiencias negativas en otros ámbitos, y sobre eso solo puedo decir que me llena de profunda indignación y tristeza. Fui visitante ocasional y fugaz en un espacio para mí inédito, víctima del desconocimiento y esto es todo lo que puedo relatar al respecto, con el deseo genuino de clarificar; y dispuesta, como siempre, a ir contra cualquier mala intención que atente contra la integridad de las personas”, concluyó Stuart.

En el audio publicado por Infobae, se escuchaba a la actriz garantizar a quien aportara 1440 dólares una suma de casi 11 mil dólares y, eventualmente, más de 30 mil si completaba el esquema. "Es bastante increíble. Todo depende de la confianza y del sentido de responsabilidad de todas las mujeres que se meten. Se autosustenta y se sostiene con la fuerza de voluntad de las mujeres. Y no es lo mismo que un fondo de inversión, algo azaroso, un juego de azar”, decía Jazmín.

“Entre las mujeres hay una conciencia de cuidado mutuo que en esos otros espacios nunca sucede. Es básicamente eso, es una red de mujeres a nivel mundial que lo que intenta es empoderamiento y lo que hace es que el dinero fluya", afirmaba en el audio.