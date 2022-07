Jazmín Beccar Varela, que brilló en Rebelde Way, contó como es su vida lejos de la TV

Jazmín Beccar Varela fue una de las actrices que brilló en Rebelde Way, la novela adolescente que llevó el sello de Cris Morena.

A 20 años de haber interpretado a Luján, la artista contó cómo es su nueva vida lejos de la TV y recordó lo mucho que le costó haberse sentido expuesta por su popularidad.

“A mí me tocó justo el momento del viaje de egresados y recuerdo la situación de no poder estar en un boliche: me tenía que ir a las dos de la mañana de la fiesta porque me rodeaban tanto que no lo soportaba. Y no lo hacía de estrella, si no porque mis amigas estaban en una y yo estaba totalmente en otra onda: no lo podía disfrutar", admitió en diálogo con Teleshow.

CÓMO ES LA VIDA DE JAZMÍN BECCAR VARELA TRAS HABERSE ALEJADO DE LA TV

La actriz tiene 36 años y es mamá de Tito, fruto de su amor con su anterior pareja, Franco Stivala.

Es licenciada en Periodismo y trabaja en el área de Comunicación Corporativa de una empresa internacional.

Hace poquito, se puso de novia con Sofía Accattoli, con quien convive y forjaron una familia ensamblada.

"Vivo con mi novia en mi casa y mi hijo está acá, y convive con nosotras, y no pasa nada. Después se va con el padre. Somos una familia súper ensamblada y todos nos llevamos bien". G-plus

“Nosotras vivimos felices, podemos vivir libres, nos animamos a que no nos importe. Queremos visibilizar la vida, el amor y lo cotidiano. Porque esto es alegría, es animarte a ser feliz...".

"La vida es corta y no te olvides que se trata de amar y de ser feliz. El que te acompaña, increíble; y el que no, se la pierde”, había escrito el último 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, en sus redes, donde remarca la importancia de la diversidad.

Antes de cerrar con su entrevista, contó que es feliz con Sofi y su hijo.

