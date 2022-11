Javier Bazterrica, "El Gigoló", fue papá por segunda vez.

Javier Bazterrica, más conocido en los medios como El Gigoló, fue papá por segunda vez a semanas de haberse mostrado muy enamorado de su novia.

Fue Juan Etchegoyen quien dio la noticia en Twitter y hasta compartió la primera foto de la beba recién nacida, a la que el mediático llamó Ana Clara.

"Urgente. Javier, el Gigoló, Bazterrica, fue papá de una nena en la madrugada de este miércoles. Nació Ana Clara Bazterrica y pesó 3.800 gramos. #MitreLive", contó el periodista.

CÓMO FUE LA ESTAFA DEL GIGOLÓ A ADRIANA MENDOZA, LA HERMANA MAYOR DE FLAVIO

A casi siete años de la estafa, Adriana Mendoza reconoció que "no estaba enamorada sino enferma" del Gigoló y explicó la estrategia de Javier Bazterrica.

"Nunca me pidió plata ni se la presté", aclaró.

En ese punto, Adriana detalló que a los diez días de iniciada la súbita convivencia en su hogar, el Gigoló la hizo entrar en un ardid minuciosamente planeado.

"Me dijo 'Gordi, el lunes voy a llevar 50.000 dólares a un amigo que opera en la bolsa, no te vas a hacer millonaria, pero te deja una linda ganancia en unos meses. ¿Querés poner algo? Pueden ser pesos o dólares, es lo mismo'. Ahí fue que agarré 5.000 dólares y se los di para que los lleve para trabajar la plata para mí. No se los di a él".

"Después, el pagaba en mi casa, en el supermercado, cuando salíamos a cenar. Pero claro, ¡con mi plata!".