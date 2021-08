Iván de Pineda vivió un incómodo momento con una participante en Pasapalabra: "No te enojes conmigo"

Fue un verdadero momento de incomodidad el que vivió Iván de Pineda con la participante de Pasapalabra, Elizabeth Díaz, luego de que culminara uno de los juegos del ciclo de eltrece con el que buscan ganar la mayor cantidad de tiempo para lucirse en El Rosco.

Todo comenzó cuando la concursante –que participó del programa acompañada por Teresa Calandra y Rocío Igarzábal- se mostró molesta con el segmento del Ahorcado donde deben adivinar palabras.

Al culminar, el conductor quiso alentar a Elizabeth: “Cuatro respuestas correctas, ¿bien?”. Sin embargo, la invitada dio que hablar con un particular gesto en su cara que acompañó con un tibio “sí”.

Iván de Pineda: "Cuatro respuestas correctas, Eli... ¿bien?". G-plus

“Pará, pará, pará. Eli, bien... cuatro respuestas correctas”, remarcó De Pineda. Pero Díaz mantuvo su postura: “Pero, ¿yo tengo que ser fiel a mí misma o conformarte a vos? ¿Agradarte a vos?”.

Fue entonces que Iván insistió: “¿Si me tuvieras que conformar un pelín?”. “Te digo que está bien. Dentro de mi ser sé que no está bien. Podría haber sacado más... Todas, si no es mucho pedir”.

Elizabeth Díaz: "¿Pero yo tengo que ser fiel a mí misma o conformarte a vos? ¿Agradarte a vos?". G-plus

Por último, el presentador se dirigió al equipo rival (conformado por César Marín y los famosos Mica Vázquez, Santiago Artemis) para pedirles que aprovechan esta oportunidad y tomar la delantera y agregó, cauteloso, hacia Elizabeth Díaz: “No te enojes conmigo por lo que digo, Eli. ¡Por favor, eh!”. “No, nunca es con los demás, siempre es conmigo”, culminó ella, seria.

¡Qué momento!