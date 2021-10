Iván de Pineda explicó por qué no se casó tras dos décadas en pareja con Luz Barrantes: "Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años"

Aunque Ivan de Pineda prefiere no hablar de su vida privada, sorprendió al reflexionar sobre su relación con Luz Barrantes, su novia desde hace más de 20 años. Y explicó por qué después de dos décadas juntos, por ahora, decidieron no casarse.

"Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir", expresó el conductor en Pasapalabra remarcando que por ahora prefiere no caminar hacia el altar con su pareja pero que no descarta esa posibilidad en un futuro.

Antes de haber hablado de su relación al aire en su programa, en diálogo con Florencia Peña ya había subrayado que su vínculo con Luz, tras 20 años en pareja, sigue avanzando con firmeza.

Más sobre este tema La reacción de Mica Vázquez cuando le pusieron una foto de Gago y Dulko en Pasapalabra: "Me separé de él y a los 6 meses se casó con ella" El momento de Barbie y Nazarena Vélez en Pasapalabra que terminó con el picante "me gusta" de Fede Bal: "Va a estar chupada en el casamiento"

"El compromiso ya está asumido y tomado. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden. Pero, bueno, cuando uno ha basado la relación en la distancia las cosas no son iguales", había dicho, enamorado.