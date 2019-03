La irónica respuesta de Ximena Capristo a una agresiva crítica de un hater: "No te olvides de que vengo de..."

Una inocente postal de Ximena Capristo (42) tomando mate en su jardín el último fin de semana desencadenó un inesperado ida y vuelta con un seguidor, que le dejó un comentario muy agresivo a la mujer de Gustavo Conti en Instagram.

El hombre le recordó a Ximena su paso por Gran Hermano 2 (la segunda edición argentina del reality, que fue por Telefe en 2001) de forma despectiva: “Me acuerdo cuando entraste a Gran Hermano, eras una negra linda pero RE ordinaria, mal arreglada, mal depilada y decías a cada rato 'me chupa un huevo', fea mal. En cambio ahora, cara bien depilada, bien arreglada, no te escuché más decir 'me chupa un huevo', te ves más señorita y eso me encanta... acá está mi like a tu crecimiento”.

"Ordinaria... naaa, mal hablada puede ser, no te olvides que vengo de los suburbios. ¡Uno tiene la oportunidad y empieza a civilizarse sin perder la esencia!" G-plus

Capristo reaccionó al insólito mensaje y salió al cruce: “¡Amore! ¡Siempre estuve muy bien depilada! ¡Obsesivamente bien! Ordinaria... naaa, malhablada puede ser, no te olvides de que vengo de los suburbios. ¡Uno tiene la oportunidad y empieza a civilizarse sin perder la esencia! Besitos, buen domingo”, escribió Ximena, a pura ironía.