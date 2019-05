Aún no debutó en la pista de ShowMatch, donde bailará la salsa de a tres con Charlotte Caniggia, pero Morena Rial ya generó una de las primeras polémicas del Súper Bailando al criticar duramente a Karina La Princesita.

Entrevistada por Hay que ver, More opinó sobre la decisión del Polaco de no sumarse al equipo de Charlotte para el ritmo con un invitado famoso y, en cambio, compartir la performance con su ex, Karina.

“Y, bueno, prensa. Obvio, les encanta el quilombo a los dos, les sirve. Sino ni se queda Karina. No tiene previa, no tiene nada. Canta siempre la misma canción. No hablo mucho porque no la conozco, pero con lo poco que sé, no me ca bien. Dicen que es bastante mentirosa”, dijo la hija de Jorge Rial, muy picante.

Los fans de Karina comenzaron a comentarle en Twitter las frases de More a la ídola de la cumbia, quien decidió salir al cruce con humor y mucha ironía.

“Hoy hay función de @siddhartateatro en el teatro Broadway de Rosario. Pero les quiero contar que mañana estaré cantando el Himno Nacional Argentino en @ShowMatch en compañía de grandes cantantes y he grabado algo de humor con... ¡SORPRESA!”, anunció Karina. Entonces, un seguidor le respondió: “Pero si solo cantas un tema” y ella retrucó “ah, re”.

Un usuario le comentó a Karina: “¿De verdad? ¡Yo pensé que solo cantabas Corazón Mentiroso!”. Sin ocultar su malestar por los dichos de More, La Princesita respondió: “¡Jaja! Lo que hay que escuchar”. G-plus

Luego, alguien le comentó con sarcasmo: “Dicen qué sos media ‘mentirosa’ @kari_prince jajajaja”, citando directamente el adjetivo que usó la joven contra ella. Irónica, la ex del Polaco expresó: “Será alguien que me conoce bien, ¿no?”.

