El insólito video viral de L-Gante pidiéndole un mate a una mujer en el peaje: "Estaba mortal"

En medio de rumores de crisis de pareja con Tamara Báez y de affaire con Wanda Nara, L-Gante se convirtió en noticia al hacerse viral un video suyo, pidiéndole un mate a una mujer que trabaja en un peaje.

El cantante de cumbia 420 filmó el momento y lo compartió en TikTok. Luego lo replicó en una historia de Instagram y el material se esparció en el plano virtual.

En el video se lo ve a L-Gante, al volante, pero estacionado en un peaje, pidiéndole un mate a la empleada, quien amablemente le extendió su mano con un mate.

"Estaba mortal, gracias", escribió el cantante sobre las imágenes. Y agregó, con humor: "Qué HDP…".

"Cuando estás todo el día sin comer y le mangueás un mate a la del peaje... Estaba mortal". G-plus

En ese relajado contexto, L-Gante explicó por qué se atrevió a pedirle un mate a la mujer: "Cuando estás todo el día sin comer y le mangueás un mate a la del peaje".

EXPLOSIVA VERSIÓN SOBRE WANDA NARA Y L-GANTE

La semana pasada, Mariana Brey dio detalles en Socios del Espectáculo del vínculo íntimo que estarían teniendo Wanda Nara y L-Gante.

"Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo", sentenció la panelista, lista para poner en escena al joven cantante.

"L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda. Hace unas semanas compartieron una fiesta… Ellos no llegaron juntos, pero compartieron la fiesta súper bien. No se besaron. No se vio algo públicamente. Eso llamó la atención".

Este viernes, confirmada la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Brey amplió la información y reveló que el encuentro de L-Gante y Wanda Nara fue en la casa de Marcelo Tinelli.

El músico logró una cómplice relación con el conductor de Canta Conmigo Ahora y asistió con gusto a la reunión que realizó Tinelli en su casa. A dicho evento, Nara fue invitada por especial pedido de L-Gante, según dijo Brey.