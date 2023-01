El insólito motivo por el que Lali Espósito no puede ir a los funerales: "Me echan"

El problema fue que, en un momento dado, se acercó a ella y sus amigos una familiar del difunto y les dijo: “Chicos, yo sé que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco para que se estén caga... todos de risa. No estamos en un teatro viendo una comedia”.

“Fuimos a un funeral, que estaba todo bien, porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica” , comenzó a contar, sobre una vuelta en la que asistió con unos amigos. “Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás bajito, y ya todo eso me causa gracia”, reveló.

“No puedo ir a los funerales, de hecho, si pudo evitar ir, no voy, porque me rio y me echan”. G-plus

Y este último comentario fue algo literal. “Nos echaron eh. La hermana volvió y dijo ‘chicos todo bien, pero ya está, váyanse. Ya vinieron, gracias por venir. Chau’”, indicó y agregó que después se fueron a tomar una cerveza “para levantar” el ánimo.